لهذا السبب.. سلفيون يفتحون النار على إلهام شاهين

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الهام شاهين فى العراق

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شن سلفيون هجوما كبيرا على الفنانة الهام شاهين عقب زيارتها الأخيرة إلى العراق وظهور صور لها بجوار ضريح موسى الكاظم الذي يقدسه أتباع الشيعة حول العالم .

 سامح عبد الحميد حمودة، القيادي السلفي انتقد زيارة الهام شاهين للعراق قائلا :"إلهام شاهين تحتفل مع الشيعة بذكرى موسى الكاظم ؛ في حماية ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية ؛ في الوقت الذي تجتاح فيه إيران العراق وتستبيحها وتُضيق على أهلها السنة".

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" وتستهين إلهام شاهين بمشاعر المقهورين من الشعب العراقي الذين تحتلهم إيران بالسلاح ؛ وتُحاصرهم اقتصاديًّا ، وتفرض عليهم واقعًا مأسويًّا ظالمًا ، ولا تأبه إلهام شاهين بحرب إيران المعلنة على مصر والدول العربية ، ودعم إيران لحزب الله الإرهابي والحوثيين في اليمن وتدعم إيران قطر ضد المنطقة العربية ، ومحاولات إيران الدائمة لإثارة القلاقل في السعودية والبحرين وغيرها ، وإلهام شاهين لم تذهب لمسجد من مساجد أهل السنة ؛ ولكنها حريصة على مثل المزارات الشيعية الشركية".

من جانبه شن الداعية السلفي  حسين مطاوع  هجوما كبيرا على الفنانة الهام شاهين متسائلا كيف تتفاخر  تفاخر بالتصوير مع أفراد هذا الجيش المسمى بالجيش الشعبي وهم شيعة وهم من كانوا سببا في ضياع العراق.

ودعا مطاوع شاهين بقراءة منهج الشيعة جيدا ويعرف عقيدتهم في أمهات المؤمنين وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في رسول الله ذاته .


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