"المشاط" تعلن خبرًا سارًا للسياحة المصرية

04 أبريل 2019 - 09:26 م

قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن السياحة فى جمهورية مصر العربة أصبحت نموذجًا يحتذى به، معبرة عن سعادتها سعادتها بإشادة منظمة السياحة العالمية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوي القطاع فى مصر.

وقالت "المشاط"، فى تغريدة لها على موقع "تويتر": "فخورة لقيام منظمة السياحة العالمية بالاستعانة ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية كنموذج يحتذى به دولٍ أخرى. شرف كبير لنا أن نكون رواداً للتغيير والمثابرة".

وتسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام ،والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ،تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.