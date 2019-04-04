الجندي: لا يوجد طب نبوي والرسول مات مريضًا

04 أبريل 2019 - 09:12 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد ما يسمى بـ"الطب النبوى" ورد عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن النبى مات مريضًا ولم يكن له طبيب خاص من الأساس.

وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، إن ما يتداول في عهد النبى، الطب البدوي الذي عرفه ابن القيم في وقتها، حيث كان يرى أن الروح أو النفس هى السبب فى المرض، وهو كلام ليس علميا ولا أساس له من الصحة.

وأضاف "الجندي"، "النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نفسه لم يكن له طبيب ومات مريضًا ولا أحد يعرف سبب مرضه حتى الآن، ولو كان هناك طبيب كان يدعو الناس إلى الذهاب إليه"، مشددًا على أنه لا يجب أن يشيع الناس عما يسمى بالطب النبوي، لأن هذا يعد تدليسا على الناس.



