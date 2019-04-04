  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف: هذا هو مصدر "صراع الأديان"

محمد سعفان وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة يكشف معلومة هامة عن زيادة الأجور

شباب الإخوان

صدى واسع لمبادرة الإخوان بالسجون.. وإشارات إيجابية لمقربين من السلطة

تركي ال الشيخ

الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

الهام شاهين فى العراق

لهذا السبب.. سلفيون يفتحون النار على إلهام شاهين

الشيخ خالد الجندي

الجندي: لا يوجد طب نبوي والرسول مات مريضًا

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

الدكتور مصطفى الفقي

ثورة غضب وفدية من «الفقي» بسبب «سعد زغلول»

مبارك

بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

افتتاح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية في مونتريال

آخر الأخبار

مونتريال
مونتريال

محمودأبوسعد

أخبار متعلقة
#

دار الرواق تصدر "خطايا صغيرة"

#

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

#

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

#

"أرضك بتنده" يعيد الدور الحيوي للزراعة في مصر

 

قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا ، بافتتاح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية المنعقد حالياً في مونتريال، والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية بهدف الترويج للصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات في السوق الكندي.

وقد شارك في افتتاح الجناح القنصل العام المصري في مونتريال حسام محرم، بحضور رئيس المكتب التجاري بالسفارة المستشار علاء البيلى.

وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش المعرض، أشار إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الدولي الهام تحظى بأهمية بالغة لما تتيحه من فرصة جيدة للترويج للصادرات الزراعية المصرية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للبحث عن أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية بالخارج.

وأعرب عن شعوره بالكثير من الفخر للمستوي الرفيع الذي وصلت إليه المنتجات الزراعية المصرية التي باتت -وبحق- تنافس مثيلاتها بقوة في السوق العالمي، وهو ما كشفت عنه الاتصالات والصفقات التي أجرتها الشركات المصرية العارضة مع الشركات الكندية المستوردة، مستدركاً بأن حجم الفرص المتاحة يفوق بكثير ما تستفيد منه الشركات المصرية حاليا، وهو ما يحتم المزيد من التواصل والترويج للمنتج المصري لتعريف المستهلك الكندى به.

هذا، وقد تحدث السفير أبو زيد خلال تواجده في مونتريال في ندوة نظمتها الجمعية المصرية الكندية لرجال الأعمال، حول أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكندا، بمشاركة أكثر من 25 شركة كندية وممثلين عن حكومة مقاطعة كيبيك من وزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات المالية والاقتصادية بالمقاطعة.

وقد استعرض السفير المصري في كلمته التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات والقطاعات، داعياً الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ارتفاع العائد على الاستثمارات الذي يُعد من أكبر العوائد على الاستثمارات في العالم.

 وقدّم شرحاً لقانون الاستثمار الجديد والتسهيلات والحوافز التي يقدمها للشركات الأجنبية. كما أدار السفير أبو زيد حواراً مفتوحا مع ممثلى القطاع الخاص الكندى حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكندا، وتفعيل عدد من المبادرات التي تتبناها السفارة المصرية فى أوتاوا في هذا المجال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ساندي تكشف سر علاقة الفستان الأصفر والطلاق
» محمد فضل: استعدادات استثنائية لضيوف مصر في القرعة
» ضبط أصحاب 18 مخبزًا بالبحيرة
» «السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة
» السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي
» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية
» النصر يكتسح الرائد.. ويواصل تصدره للدوري السعودي
» زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تركيا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا
» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي
» دقت ساعة الحرب.. «السراج» يأمر باستخدام القوات الجوية ضد «حفتر»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات