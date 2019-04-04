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روسيا: رحيل الأسد غير مطروح

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المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

وكالات

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روسيا

زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، لا يتم مناقشته في المحادثات حول سوريا.

وقالت زاخاروفا عبر أثير محطة إذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو) إن: "موضوع الأسد يجب أن يرحل "، ليس حتى من الماضي، بل قبل ذلك. والذي والحمد لله، الجميع تجاوزوه، فهو الرئيس الحالي لدولة ذات سيادة، وينبغي على الشعب السوري أن يقرر من سيحكم"، وأضافت "كلا، هذا إطلاقا ليس موضوعا للمفاوضات".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، أن مسألة رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، لم تعد مطروحة.


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