جهود شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية خلال شهر

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قضايا وحوادث

إزالة 200م تعدي علي أملاك الدولة بالقصير
إزالة 200م تعدي علي أملاك الدولة بالقصير

أحمد سالم

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تنفيذ 23 حالة إزالة فورية مخالفة

الأراضي الزراعية

الادارة العامة

حملات الإزالة

شرطة التعمير

ممتلكات الدولة

قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بحملة لإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود الإدارة خلال شهر مارس 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات.. من بينها الآتي في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية، تم تنفيذ إزالة 117 حالة متنوعة، إلغاء تخصيص وسحب 7 وحدات.

كما تم إغلاق وتشميع 288 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 401 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، ضبط 64 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، ضبط 453 مخالفات مباني لشروط التخصيص، ضبط 662 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، ضبط 309 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري، إزالة ورفع 1637 مخالفة فورية، ضبط 51 واقعة فض أختام، 412 مخالفة مرورية متنوعة،

وأثمرت الجهود في مجال البحث الجنائي عن تنفيذ 2 حكم قضائي، ضبط 106 قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية، 164 قضية إتلاف مال عام، ضبط 16 قضية سرقة مواد محجرية، في مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 155 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفي مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط 167 بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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