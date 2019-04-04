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200 جنيه تنهي حياة شخص بالجيزة

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«مش معايا فلوس أصبر كمان يومين».. كانت هذه الجملة كفيلة بأن تضرم النيران في سنوات الصداقة، وتحولها إلى مشاجرة دامية يستخرج فيها المدعو «محمود ج» سلاحًا أبيض «كتر»، ويقرر إنهاء حياة صديقه «إسلام ط»، بسبب عدم دفع الأخير مبلغ 200 جنيه للمتهم، كان قد اقترضه منه.

تلقى قسم شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي، «إسلام ط»، مقيم بقرية سقارة، وبها آثار جرح بمنطقة الصدر، كما تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر قيام «محمود ج ع» بالتعدي عليه بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن المتهم طالب المجني عليه، برد مبلغ 200 جنيه اقترضه منه سابقًا، وبعد رفضه، نشبت بينهما مشادة كلامية، وتمكن عدد من الأهالي من الفصل بينهما، وفى اليوم التالي، تطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته، فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيقات بأنه لم يكن ينوى قتل المجني عليه، حيث أراد أن يأخذ المبلغ المالي فقط، ولكن المجني عليه اضطره لقتله، حسب تعبيره، مضيفًا: «مش ندمان». وأوضح المتهم أن المجنى عليه أخذ منه 200 جنيه، لأنه كان يمر بضائقة مالية، ولكنه لم يرد المبلغ، مضيفًا «علمت أنه كان يريد المبلغ لتعاطي المواد المخدرة، وطلبت منه أن يرد المبلغ إلا أنه كان يتهرب منى دائمًا، وفى يوم الواقعة قابلته بالصدفة وطلبت منه المبلغ المالي فتشاجر معي وقال لي ملكش حاجة عندي»، فجن جنوني ونشب بيننا تشابك بالأيدي، فقتلته وتركته غارقًا في دمائه ولذت بالفرار».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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