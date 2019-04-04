تجديد حبس «عبد المنعم أبو الفتوح»

04 أبريل 2019 - 08:21 م

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 الاتهام بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وفق ما أسندته النيابة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ونظره وقررت المحكمة تأجيله لجلسة 15 يونيو القادم.