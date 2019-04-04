سر الفستان الأصفر في طلاق «ساندي» وسمية الخشاب

04 أبريل 2019 - 08:19 م

أوضحت المطربة ساندي عن تفاصيل انفصالها وارتدائها الفستان الأصفر بعد أن انتشرت لها صور على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي فيها فستانا لونه أصفر وأعلنت عن خبر طلاقها.

وقالت «ساندي» خلال لقائها في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن خبر إنفصالها أصبح تريند بسبب الفستان الأصفر لأن الفنانة سمية الخشاب نشرت خبرا عن الانفصال بفستان أصفر، وبعدها غادة عادل علقت على خبر الانفصال باللون الأصفر، لذلك أعلنت عن خبر انفصالها بفستان أصفر على سبيل المداعبة مع الجمهور.

وأوضحت «ساندي» أن الفستان الأصفر بعد الانفصال أصبح تريند، لافتة إلى أنها حريصة على الرد على الجمهور عكس فنانين كثيرين لا يفضلون الرد على الجمهور.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، أعلنت خبر انفصالها عن الفنان أحمد سعد ونشرت صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان قصير باللون الأصفر، وكتبت على الصور قائلة: "صباح التفاؤل صباح السعادة عليكم حبايب قلبي".











