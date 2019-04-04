  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
مبارك

بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

تركي ال الشيخ

الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

اشتباكات طرابلس

«حفتر» يزحف إلى طرابلس وقوات «الوفاق» تتأهب للمواجهة

الاخوان

كيف استغل الإخوان الأطفال للهروب من قبضة الأمن

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية

عرب وعالم

الصومال
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الشرطة السودانية تفرق وقفات احتجاجية بالخرطوم

#

الصومال: 11 قتيلا في هجوم بسيارة ملغومة

#

"كلب" ينقذ العشرات من تفجير انتحاري

#

الشرطة السودانية: لم نطلق الرصاص الحيّ على المتظاهرين

وقع هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، اليوم الخميس، قرب مركز قيادة الشرطة الصومالية في العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال "أحمد شيخ"، الضابط بشرطة مقديشو، إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها قرب مركز قيادة الشرطة في مقديشو، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف "شيخ"، أن التفجير استهدف مكانا يضم مقاهي، ما يشير إلى وقوع خسائر بشرية.

فيما قال شهود عيان للوكالة ذاتها، إن المكان كان مكتظا بمدنيين لحظة وقوع التفجير.

من جانبه، قال عبد القادر عبد الرحمن، مسؤول بهيئة الإسعافات إنه تم نقل 7 مصابين من مكان التفجير، بينهم امرأة إلى مستشفيات العاصمة.

وأضاف "عبد الرحمن" أنه لم يتسن بعد التأكد من وقوع قتلى جراء التفجير.

ويأتي التفجير في وقت تشهد مقديشو عمليات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمنية منذ مطلع الأسبوع الجاري لتثبيت أمن العاصمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي
» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية
» زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تركيا
» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي
» دقت ساعة الحرب.. «السراج» يأمر باستخدام القوات الجوية ضد «حفتر»
» «فيريرا» يقود السد للتتويج بالدوري القطري
» تفاصيل انتحار طالبة الإعدادية بأكتوبر
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» بيان من رباعي المقاطعة العربي
» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات