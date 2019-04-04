بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

04 أبريل 2019 - 08:05 م

نشر الشاعر السعودي حسان الطيار، اليوم الخميس، مجموعة من الصور تجمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأسرته خلال زيارتهم بالقاهرة.

وعلق "الطيار" في تدوينه له على "تويتر"، على الصور قائلا: "تشرفت وزوجتي بلقاء و السلام على الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق والسيدة سوزان مبارك ونجليهما علاء و جمال مبارك".

وأضاف: "غمرنا كرم هذه الأسرة العظيمة التي أعجزت الكلمات عن التعبير والتقدير".

يذكر أن علاء وجمال مبارك يحاكمان وآخرين القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة محاكمتهم، لجلسة 15 أبريل المقبل لطلب الحاضرين مع المتهمين لرد على تقرير النيابة العامة، وملاحظاتها على تقرير اللجنة الفنية، وللمرافعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص..