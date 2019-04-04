الإعدام لسائق قتل زميله بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا بتهمة قتل زميلة لسرقة هاتفه المحمول.

تعود وقائع القضية رقم 26572 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بمقتل شخص بسلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات قسم شرطة الرمل ثان بقيام المتهم" ع. ن. ع" سائق بالتعدي على المجني عليه " ي. ح. ي " سائق بمطواة"بعدة طعنات في الصدر والبطن واستولى على تليفونه المحمول وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، ووافقت بالإجماع على إعدام المتهم.