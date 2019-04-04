» «فيريرا» يقود السد للتتويج بالدوري القطري

04 أبريل 2019 - 07:57 م

فاز فريق السد ببطولة الدوري القطري لهذا الموسم، بعد فوزه على الأهلي بسبعة أهداف لهدفين في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، على ملعب جاسم بن حمد.

وتمكن السد الذي يقوده المدير الفني البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، من تسجيل 7 أهداف عن طريق الجزائري بغداد بونجاح "3 أهداف" وحسن الهيدوس "هدفين" وأكرم عفيف هدف والكوري الجنوبي ويونج جونج، هدف.

ورفع السد رصيده بهذا الفوز إلى 54 نقطة، اعتلى بها قمة جدول الترتيب، وتوج بالدرع قبل انتهاء البطولة بجولة واحدة.