علاء مبارك غاضب من «الوطنية للصحافة».. لماذا؟

04 أبريل 2019 - 07:51 م

أبدى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، غضبه واستنكاره، من عدم تحقيق الهيئة الوطنية للصحافة في نشر صحيفة حكومية تصريحات لوزير العدل الأسبق عن الأموال التي هربها "مبارك" إلى الخارج.

وقال "علاء" تعليقًا على قرار الهيئة الوطنية للصحافة بإنذار مجلة "حريتي" وسحب عددها الذي حمل إهانة غير لائقة للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من الأسواق.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على «تويتر» :«أنذرت الهيئة الوطنية للصحافة مجلة حريتى على نشر صور لفنانين على خلفية الإساءة لمصر ، وتواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوقيع الجزاءات حرصاً على إرساء القيم السلوكية والمهنية وميثاق الشرف الصحفى . أليس نشر خبر كاذب كهذا مخالف للقانون ! ويستوجب الإنذار او حتى المساءلة !».

أنذرت الهيئة الوطنية للصحافة مجلة حريتى على نشر صور لفنانين على خلفية الإساءة لمصر ، وتواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لتوقيع الجزاءات حرصاً على إرساء القيم السلوكية والمهنية وميثاق الشرف الصحفى . أليس نشر خبركاذب كهذا ??مخالف للقانون ! ويستوجب الأنذار او حتى المساءلة ! pic.twitter.com/ffALQgFtQl — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 4 أبريل 2019



