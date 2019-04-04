  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
مبارك

بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

تركي ال الشيخ

الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

اشتباكات طرابلس

«حفتر» يزحف إلى طرابلس وقوات «الوفاق» تتأهب للمواجهة

الاخوان

كيف استغل الإخوان الأطفال للهروب من قبضة الأمن

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

علاء مبارك غاضب من «الوطنية للصحافة».. لماذا؟

الحياة السياسية

علاء مبارك
علاء مبارك

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه

#

علاء مبارك يعلق علي مصير أمواله المهربة

#

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

#

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

غضب

علاء مبارك

الوطنية للصحافة

أبدى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، غضبه واستنكاره، من عدم تحقيق الهيئة الوطنية للصحافة في نشر صحيفة حكومية تصريحات لوزير العدل الأسبق عن الأموال التي هربها "مبارك" إلى الخارج.

وقال "علاء" تعليقًا على قرار الهيئة الوطنية للصحافة بإنذار مجلة "حريتي" وسحب عددها الذي حمل إهانة غير لائقة للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من الأسواق.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على «تويتر» :«أنذرت الهيئة الوطنية للصحافة مجلة حريتى على نشر صور لفنانين على خلفية الإساءة لمصر ، وتواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوقيع الجزاءات حرصاً على إرساء القيم السلوكية والمهنية وميثاق الشرف الصحفى  . أليس نشر خبر كاذب كهذا مخالف للقانون ! ويستوجب الإنذار او حتى المساءلة !».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي
» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية
» زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تركيا
» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي
» دقت ساعة الحرب.. «السراج» يأمر باستخدام القوات الجوية ضد «حفتر»
» «فيريرا» يقود السد للتتويج بالدوري القطري
» تفاصيل انتحار طالبة الإعدادية بأكتوبر
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» بيان من رباعي المقاطعة العربي
» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات