الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

04 أبريل 2019 - 07:30 م

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، يوم الإثنين المقبل، في جدة بالسعودية، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك في اجتماعها غير العادي.

ويأتي اجتماع الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ، الذي قدم استقالته من رئاسة اتحاد التضامن الإسلامي، حيث سيتم انتخاب رئيس جديد للفترة من 2019 حتى 2021.

ويشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وسيتم في الاجتماع مناقشة النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2021.

كما ينتظر أن تناقش خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية والفنية المعدة من قبل الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة لاجتماعين خاصين لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.