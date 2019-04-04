المشدد 10 سنوات لرئيس بالجمارك بتهمة الرشوة

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الجمارك

بورسعيد

جنايات

تهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، فى القضية المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم بتقاضي رشوة و6 آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة، وعزل باقى المتهمين فى القضية من وظيفتهم، وبراءة رجلي الأعمال ع . السيد . إ و إ .جمال الدين .ح.

واستمعت هيئة المحكمة فى الجلسات السابقة إلى شهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بناءً على طلب الدفاع عن المتهم الأول واستمعت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وسمحت لرئيس الجمارك بالدفاع عن نفسه خلال وقائع الجلسة.

تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلي بورسعيد والتي كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت فيها التحقيقات بتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 متهمين آخرين.


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