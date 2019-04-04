» تفاصيل انتحار طالبة الإعدادية بأكتوبر

"قلتلها تعالي عشان نتغدى دخلت أوضتها لقيتها متعلقة في السقف".. بهذه الكلمات بدأت والدة طالبة الإعدادية المنتحرة داخل شقتها بأكتوبر حديثها أثناء مناقشة أجهزة الأمن لها لمحاولة الوقوف على أسباب انتحار ابنتها.

قررت والدة الفتاة أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن ابنتها البالغة من العمر 15 سنة كانت داخل غرفتها بشقتهم وأنها قامت بالنداء عليها لتناول طعام الغداء وعندما لم تجبها دخلت إلى غرفتها ففوجئت بها معلقة من رقبتها بـ"جنش حديدي" بسقف الغرفة فاستغاثت بزوجها وأبنائها لإنزالها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ورددت قائلة: والله ماحد عملها حاجة ولا لاقيين سبب لانتحارها.

أشارت التحريات التي أجراها العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المنتحرة لا توجد بينها وبين أسرتها أية خلافات ولم تنشب بينهما أية مشاجرات قبل إقدامها على الانتحار وأن والديها منفصلين منذ 8 سنوات وتزوجت والدتها من آخر ولكن علاقتهما جيدة.

ناقش ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان برئاسة المقدم محمد داود رئيس المباحث عددا من أصدقاء المتوفية ومدرسيها بالمدرسة ولم يتبين أية مشاكل لها بينهم أو في الدراسة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمر المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.