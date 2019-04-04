قوات حفتر: سنسيطر على طرابلس في 48 ساعة

04 أبريل 2019 - 07:04 م

صرح مصدر من القوات المسلحة التابعة للمشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، بأن قوات قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تتوقع السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "حفتر وقادته العسكريون يتوقعون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعهم هو التدخل الخارجي. وحتى الآن، من المستحيل الخلاف على تفوق القوة العسكرية لحفتر".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قد وجه في وقت سابق من اليوم بالتعامل بقوة لصد توجه قوات حفتر.

ونشر موقع "المرصد" الليبي وثيقة وقع عليها السراج، أمر فيها قواته بـ "رفع درجة الاستعداد القصوى وإعادة تمركز وحداتهم"، فضلا عن "تنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل من يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية".

وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من خطر وقوع مواجهة عسكرية بين قوات الشرق والغرب في ليبيا.