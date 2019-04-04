حجز محاكمة رئيس بالضرائب بتهمة الرشوة لـ4 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، حجز محاكمة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة بتهمة الرشوة لجلسة 4 مايو للحكم ، صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وبحسب ما ورد فى تحقيقات النيابة قيام المتهمة " أنيسة ع م " 56 عام رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة ، في أغسطس 2018 وحتي سبتمبر 2018 بصفتها موظفة عمومية مندوب مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة لدي اللجنة الأولي لإنهاء المنازعات الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية طلبت وأخذت لنفسها رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتها، طلبت من " أحمد أ أ " محامي شركة النصر العامة للمقاولات مبلغ 250 ألف جنيه علي سبيل الرشوة أخذت منها 100 ألف جنيه مقابل تخفيضها قيمة الضرائب المستحقة علي مصانع الشركة

وجاء في أقوال " أحمد أ أ " محامي شركة النصر العامة للمقاولات أمام النيابة العامة بورود إخطار من مصلحة الضرائب العقارية لشركة اسكندرية للتبريد المندمجة إلي شركة النصر العامة للمقاولات محل عمله بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة علي 3 مصانع ملك الشركة من الفترة عام 2013 حتي 2017 قيمتها قدرت ب 3 ملايين و 80 ألف.

وعلي أثره توجه إلي مأمورية حدائق القبة التابعة لمصلحة الضرائب العقارية وطعن علي تلك الضريبة لكونها مغالي فيها وعقب ذلك ورد اتصال هاتفيا للإدارة المالية بالشركة من مصلحة الضرائب مفادها التقدم بطلب للجنة فض المنازعات بشأن الضريبة المستحقة ، حيث طلبت منه إجراء معاينة لمصانع الشركة محل الضريبة ثم عاودت الإتصال به طالبة منه المستندات المؤيدة للطعن لتقديمها للجنة فض المنازعات، كما قررت له بإختصاصها في أعمال تلك اللجنة مشيرة إلي إمكانية حصولها علي مبلغ مالي مقابل تخفيض الضريبة المستحقة علي مصانع الشركة وطلبت منه مبلغ 250 ألف جنيه أخذت منها 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة.