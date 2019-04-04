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وكيل النواب: التعديلات الدستورية لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الشعب

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

محمودأبوسعد

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تفاصيل جديدة بشأن التعديلات الدستورية

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية  وتم الاستماع  للرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ادار  الجلسات بديمقراطية عالية  جدا.

وأوضح الشريف في بيان له، أن جميع الجلسات نشرت كاملة علي الشعب وتم إرسال كل ما أثير الي لجنه الشئون الدستورية  والتشريعية ، وكذلك الاستماع  لمناقشات  أعضاء اللجنة  والتي تعد صياغة التعديلات لعرضها علي الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها ماده مادة،  وأخذ تصويت  النواب مناداة بالاسم على تلك التعديلات.

وأشار "وكيل أول مجلس النواب" إلى أن هذه التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقة الشعب عليها وهو صاحب القرار النهائي، مؤكدًا أن هذه هي الضمانات الأساسية التي عبر عنها الدستور فالشعب هو صاحب السلطة الأولي والأخير وله كل الاحترام.


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