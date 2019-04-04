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بحث سبل دعم التعاون البرلماني المشترك بين مصر والتشيك

الحياة السياسية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

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استقبل اليوم رادك فوندراتشك رئيس مجلس النواب التشيكي السفير سعيد هندام سفير مصر في التشيك لبحث سبل دعم التعاون البرلماني بين مصر والتشيك، حيث أكد رئيس مجلس النواب التشيكي اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين البلدين وزيادة التعاون وتبادل الخبرات على مستوى اللجان البرلمانية في مختلف الجوانب.

كما تم الاتفاق على إنشاء جمعية صداقة برلمانية تشيكية مصرية في البرلمان التشيكي.

وأكد رئيس البرلمان التشيكي على أهمية إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، حيث تم تناول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين مصر والتشيك، فضلاً عن ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث يوجد آفاق كبيرة لذلك. كما طرح فوندراتشيك إمكانية عقد اجتماعات لمجموعة "الفيشجراد" ومصر على المستوى البرلماني، أسوة بالاجتماعات التي تتم علي مستوى رؤساء الدول والحكومات وتلك التي تتم على مستوى كبار المسئولين.
وأكد أيضا علي رغبة دول الفيشجراد في الاطلاع على التجربة المصرية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين.

ومن جانبه، أكد السفير هندام على ما تقدمه مصر من فرص استثمارية في المناطق الصناعية وعلي رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسعي الشركات العالمية لإيجاد موطئ قدم لها في هذا المشروع العملاق مع توافر مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة في مصر،كما استعرض السفير المصري ما تتمتع به مصر من شبكة اتفاقيات لتحرير التجارة والنفاذ للأسواق العربية والأفريقية وغيرها.
هذا، وقد أعرب رئيس البرلمان عن الاهتمام بترتيب زيارة لرجال الأعمال ورؤساء الشركات التشيكية لمصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية فيها.

كما استعرض سفير مصر في براج آخر التطورات التي تشهدها عملية السلام في الشرق الأوسط وأهمية الحفاظ على آفاق السلام، حيث أكد رئيس البرلمان على كامل تأييده لعملية السلام إيمانا بالحوار والسلام للحفاظ على مقدرات الشعوب.


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