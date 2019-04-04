المؤبد لعامل قتل طليقته بالبدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "صلاح رجب" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طليقته بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "صلاح رجب" بقتل طليقته المجني عليها "فاطمة عبد الهادي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام، فأعد سلاحا أبيض "سكين " وتربص بها في طريقها إلى مسكن والدتها وطعنها حتى الموت.

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