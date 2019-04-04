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رسميًا.. ولفرهامبتون يعلن شراء راؤول خيمينز

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خيمينز
خيمينز

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شراء

المصريون

ولفرهامبتون

راؤول خيمينز

أعلن مسئولو نادي ولفرهامبتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، تفعيل بند شراء راؤول خيمينز من نادي بنفيكا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل خيمينز 15 هدفا في 37 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون منذ انضمامه لصفوف الفريق في حزيران/يونيو الماضي على سبيل الإعارة.

وساعد خيمينز فريق وولفرهامبتون في احتلال المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب دورا بارزا في وصول الفريق إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي يواجه فيه فريق واتفورد يوم الأحد المقبل.

وتخطت قيمة صفقة انتقال خيمينز المبلغ الذي دفعه وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع اداما تراوري مقابل 18 مليون جنيه استرليني في أغسطس الماضي.

وقال خيمينز، الذي وقع على عقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023 :"أريد أن أصنع تاريخا هنا مع النادي".

وأضاف :"أريد أن أعيد النادي للمراكز الأولى في الدوري الإنجليزي مرة أخرى. أعتقد أن كلنا نريد هذا ولدينا هذا الطموح".

وانتقل خيمينيز إلى بنفيكا في 2015 بعد أن قضى موسما مع أتلتيكو مدريد الإسباني وسجل 31 هدفا في 120 مباراة في الدوري البرتغالي.



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