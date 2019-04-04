الحكم ببراءة شاب من السطو على ملهى ليلي

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براءة

هروب

برأت الدائرة الـ 9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، شخصا من اتهامه بالسطو المسلح على ملهى ليلي بالعمرانية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش.

ودفع وليد عبدالوهاب محمد محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط، وأن المجني عليهما لم يتعرفا عليه أثناء العرض عليهم وانه لم يتم تحديد دوره فى تنفيذ الجريمة وانتفاء صلته بالواقعة وعدم جدية التحريات.

وكان المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 34603 لسنة 2007 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 7328 لسنة 2007 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، المتهم فيها كل من خالد عبد الفتاح محمد مرسي، وأحمد حسن حسن أحمد، وإبراهيم كمال إبراهيم الفرماوى، ومدحت جابر محمد سلام، ومحمد جابر محمد، وعبد الوهاب حسن علي، وناصر أمين محمود خيامي.

وقضت محكمة الجنايات فى وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات ما عدا المتهم الأول الذي هرب اثناء المحاكمة، وقضت المحكمة ببراءته عقب ضبطه فى جلسة اليوم.

ووجهت النيابة للجناة اتهامات سرقة منقولات مملوكة لكل من أحمد خليل أمام وشعبان عبد العزيز حمزاوى بطريق الاكراه الواقع عليهما بأن اعترضوا طريقهما حاملين اسلحة بيضاء وتعدى المتهم الثانى على المجني عليه الاول بالضرب محدثا إصابته فبثوا الرعب في نفسيهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من اتمام جريمتهم، واحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا بالواقعة، وبالانتقال تبين إصابة المجني عليهما وسرقة مبالغ مالية من خزنة الملهي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق واحالتها للمحكمة الجنائية التى اصدرت قرارها السابق.


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