14 أبريل تسليم أراضي المرحلتين الخامسة والخامسة بـ«بيت الوطن»

04 أبريل 2019 - 06:11 م

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتى بالحى السابع، بمدينة العبور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 15/4/2019، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 46 : 66، يوم الأربعاء 17/4/2019، وتم تخصيص يومى الأحد 5/5/2019، والإثنين 6/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام.



