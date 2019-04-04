طائرة الزمالك تهزم الاتحاد السكندري 1/3

04 أبريل 2019 - 06:08 م

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك فوزًا هامًا على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3 /1، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الثانى من نهائيات الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تقام هذه الجولة يوم 18 أبريل الجارى، إلا أنه تم تقديم هذه المباريات بناءًا على طلب الأندية الغير مشاركة فى البطولة الأفريقية المقامة فى الأهلى حاليا.

بينما يقام لقاء الأهلى مع القناة وسموحة مع سبورتنج يوم 16 من نفس الشهر الحالى، فيما يقام غدًا الجمعة لقاءين فى الجولة الخامسة بين كلا من، الاتحاد السكندرى مع سبورتنج والطيران مع القناة.