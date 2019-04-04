إحالة أوراق ربة منزل ونجليها للمفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق ربة منزل ونجليها لمفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لقتلهم شخصًا بالعمرانية.

وكان المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، آنذاك، أحال القضية رقم 3173 لسنة 2014 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6946 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، المتهم فيها كل من "محمد.ع"، وشقيقه "كريم"، و"انتصار إ"، و"محمد ح"، و"عواد ح".

واتهمت النيابة المتهمين، بقتل المجني عليه عزوز سامى عزيز، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول والثاني عيارين ناريين، صوبه قاصدين قتله فأحدثوا به إصابته التي أودت بحياته، وتواجد باقي المتهمين للشد من أزرهم على ارتكاب الواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا بوجود جثة المجنى عليه، وإطلاق نار بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان البلاغ تبين وجود نشوب خلاف سابق بين المجني عليه وشقيق المتهمين، الأول والثاني، ونجل المتهمة الثالثة أحمد عبد الكافى سعد، وتوفي الأخير في بالسجن خلال قضاء العقوبة، مما حدا بالمتهمين العزم على قتله، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده، وأطلق الأول والثاني صوبه عيارين ناريين، قاصدين قتله فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة؛ للشد من أزرهم، ولمنع الأهالي من التدخل للذود عن المجنى عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق التي أحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.