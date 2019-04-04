  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
حفتر

قوات حفتر: سنسيطر على طرابلس في 48 ساعة

الاهلى والزمالك

السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

نجيب ساويرس

«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

المشير خليفة حفتر

«حفتر» يطلق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية

المشي 10 دقائق يوميًا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلًا

الصفحة الأخيرة

المشي
المشي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

10 شائعات رصدها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال 9 أيام

#

استقرار بأسعار الذهب اليوم والجرام يسجل 540 جنيهًا

#

غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

#

ضبط هارب من 10 سنوات سجن في حلوان

توصل العلماء من خلال متابعتهم للحالة الصحية للذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي إلى أن السير يوميا لمدة 10 دقائق، يمنع تطور الإعاقة الحركية في مرحلة الشيخوخة.

ويؤكد علماء جامعة شيكاغو، على أن مشي الذين يعانون من التهاب المفاصل التنكسي، مشيا سريعا لبضع دقائق في اليوم، سيسمح لهم بعبور الشارع مثلا بهدوء دون مساعدة خارجية. كما أن التجول يوميا سيرا على الأقدام يخفض خطر إصابتهم بالإعاقة بنسبة 85%.

كما لاحظ الباحثون أن التجوال اليومي يخفض من الإعاقة التي يعبر عنها عدم القدرة على التحرك داخل المنزل بنسبة تصل إلى 50%. لذلك، يأمل الباحثون في أن يوصي الأطباء مرضاهم، استنادا إلى النتائج التي حصلوا عليها، بضرورة السير على الأقدام يوميا، لأن هذه طريقة رخيصة للوقاية من اضطراب الحركة الذي يعاني منه الملايين في العالم.

ويصيب التهاب المفاصل واحدا أو أكثر من مفاصل الجسم، والتهاب المفاصل التنكسي هو شكله الأكثر شيوعا.

وتوجد على نهاية العظم عند المفصل طبقة رقيقة مرنة تسمى الغضروف. ومع مرور الوقت، ترق هذه الطبقة وتستهلك، ما يؤدي إلى احتكاك العظمين مع بعضهما، ما يسبب آلاما شديدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مقتل 12 مدنيًا في قصف للنظام السوري على مناطق للمعارضة
» 6 مليارات دولار حصة الأمم المتحدة من معونات اليمن
» إعادة الفرز يُقرب مرشح حزب «أردوغان» من الفوز بإسطنبول
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» «المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة
» الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم
» ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح
» العثور على طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة المقطم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات