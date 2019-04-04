الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

04 أبريل 2019 - 06:07 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق رجل أمن "فعل الفاحشة" بشخص اقتاده إلى مركز الأمن الذي يعمل فيه خلال وقت دوامه.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجاء فيها: "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي بسبب خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة".

وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية إن ”قالط بن ملفي بن ضيف الله العتيبي، أقدم على خيانة الأمانة واستغلال سلطته كرجل أمن في وقت مناوبته الرسمية بالقبض على مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى داخل مركز الشرطة الذي يعمل فيه، وقيامه بفعل الفاحشة بأحدهم بالقوة، وحيازته في جواليه لمقاطع مخلة بالآداب، ومحادثات مع أشخاص يطلب منهم ممارسة الشذوذ الجنسي مقابل المال“.

وأضاف بيان الداخلية أنه ”بإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة، والإفساد فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه“.

حكم القتل تعزيراً هو مصطلح يعني وصول العقوبة التعزيرية إلى حد القتل في الجرائم العظيمة، حيث يكون فيها تحقيق للمصلحة العامّة للدولة.