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"العصار" و"سفير النمسا" يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

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العصار

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استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، Georg Stillfried سفير جمهورية النمسا بالقاهرة ووفد شركة (Bit Media ) وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .

تم التأكيد فى بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية   النمساوية المتميزة ، وقد بحث اللقاء عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات من بينها التعاون في مجال التدريب وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتدريبية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

 كما تم تقديم عرض عن إمكانيات شركة (Bit Media ) المتخصصة في إعداد البرامج التدريبية وتطبيقاتها حيث أنها تمتلك فروع في أكثر من (30) دولة حول العالم، كما تم استعراض نتائج زيارة الشركة النمساوية إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربي ) حيث تم التعرف على خطوط الإنتاج والمعدات والإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وقد تم الإشارة إلى أهمية إعداد دراسة جدوى بشأن تطبيق أحد البرامج التدريبية الحديثة لشركة (Bit Media ) بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة النقل والابتكار والتكنولوجيا الفيدرالية بجمهورية النمسا خلال زيارة  الرئيس  عبد الفتاح السيسى لجمهورية النمسا فى ديسمبر من العام الماضي، ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى العديد من المجالات أهمها  تحديث وتطوير النظام التعليمي والتعليم الفني التطبيقى.

من جانبه أكد    "Georg Stillfried " سفير جمهورية النمسا بالقاهرة خلال اللقاء على حرص الجانب النمساوي على التعاون مع الجانب المصري في جميع المجالات وأهمها ( البحث العلمي وتطوير المنظومة التعليمية ) ، كما أكد   Georg Stillfried " أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي يعد أهم حدث سياسي في بداية عام 2019، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزاً للانطلاق لإفريقيا ، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة. وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.


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