لاعب صن داونز: مباراة الأهلي لن تكون سهلة

04 أبريل 2019 - 05:56 م

أكد تياني مابوندا، لاعب وسط صن داونز الجنوب أفريقي، ثقته الكاملة عبور فريقه إلى الدور المقبل على حساب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الفريقان ذهابًا يوم السبت المقبل في بريتوريا.

وقال مابوندا في تصريحات لصحيفة "إندبندنت أونلاين" الجنوب أفريقية: "نعلم جيدًا أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لكنني أثق تمامًا أن المدرب بيتسو موسيماني لديه خطة لأي فريق نواجهه".

وأضاف: "أنا سعيد لأننا لعبنا مباراة قوية أمام أورلاندو بيراتس قبل مواجهة الأهلي، لأنه جعلنا نستعد بشكل جيد لمباراة السبت، لقد أنهينا استعدادتنا للمباراة بقوة ونحن جاهزون".

وتعادل صن داونز سلبيًا مع أورلاندو بيراتس في بطولة الدوري، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن منافسه.

وكان صن داونز قد تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة في بلاده، من أجل تأجيل بعض المباريات في بطولة الدوري المحلي، حتى يتسنى للفريق التركيز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية للبطولة، فيما تقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري.