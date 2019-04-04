«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

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انسحاب

السبسى

القمة العربية

أمير قطر

كشف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سبب انسحاب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من القمة العربية بعد الكلمة الافتتاحية.

وقال "السبسي"، إن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العربية الـ30 التي عقدت في تونس، كانت "إكراماً من الأمير لتونس"، وتلبية للدعوة فقط، مع الاتفاق المسبق على عدم إلقاء خطاب أو مشاركة باجتماعات.

وقال "السبسي"، في حوار أجرته معه صحيفة "القدس العربي"، عند سؤاله عن المشاركة القطرية ومسألة مغادرة أمير قطر، وما أثاره من جدل في الصحف: "يهمني أن أوضح أننا وجهنا دعوة لأمير قطر فلبّاها إكراماً لنا، وقد أعلمَنا منذ البداية بأنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطاباً".

وأضاف السبسي أن الاتفاق مسبقاً بأن حضوره "سيقتصر فقط على أخذ الصورة الجماعية وبعدها يغادر"، متابعاً: "وهذا ما حصل، فأكرمَنا بحضوره وجلوسه في قاعة انعقاد القمة، وأرسل لنا خطاب شكر بعد مغادرته".

وبين أنه "ليس لنا مشكلة مع أي طرف، وحاولتُ أن أوفر كل أسباب الراحة النفسية والمادية لضيوفنا الكرام، وهذا ما قمنا به".

وغادر  ثلاثة من زعماء الدول العربية قبيل انتهاء  أعمال القمة العربية الثلاثين، التي عقدت الأحد (31 مارس الماضي)، في العاصمة التونسية.

حيث غادر أمير قطر دون إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، في حين غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، قبل انتهاء كلمتيهما.

وجاءت مغادرة أمير قطر فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي، وأثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



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