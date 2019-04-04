  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
حفتر

قوات حفتر: سنسيطر على طرابلس في 48 ساعة

الاهلى والزمالك

السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

نجيب ساويرس

«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

المشير خليفة حفتر

«حفتر» يطلق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية

في الأنشطة الاقتصادية

"سعفان" يلتقي نظيرة البرتغالي لبحث الاستفادة من العمالة المصرية

الحياة السياسية

سعفان
سعفان

محمودأبوسعد

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة للقاء يوفنتوس وكالياري

#

وفد مخابراتي يجتمع بالهيئة العليا لمسيرات «العودة» بغزة

#

القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن

#

طرود تثير الرعب بـ10 قنصليات

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيرة البرتغالي جوزي أنطونيو فيري سيلفا وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعي - علي هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع في الإطار المتوسطي حول التوظيف والعمالة بمدينة كاشكايش البرتغالية، لبحث عددا من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارتين ، وتعزيز سُبل التعاون في مجالات العمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتشغيل.

كما نافش الجانبان  تبادل الخبرات، وإمكانية الاستفادة من العمالة المصرية المدربة موسميا أو مؤقتاً في عدة أنشطة اقتصادية بالبرتغال، فضلا عن الاستفادة من المراكز التدريبية البرتغالية .

ورحب الوزير البرتغالى بنطيره المصري مؤكدا أن العلاقة بين مصر والبرتغال وطيدة وبالأخص من بعد زيارة الرئيس المصري إلى البرتغال والرئيس البرتغالي إلى مصر.

وأكد الوزيرين عمق العلاقات بين البلدين وما تربطهما من علاقات ثنائية تعد نموذجا للاعتزاز والتقدير، والتعاون في مجالات العمل، وكل ما يهم عمال البلدين ، وتنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية ،

واستعرض "سعفان، التطوير الجاري حاليا من قبل الوزارة في مراكز التدريب المهني ، مشيرا إلي أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة بمحافظات مصر، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع ، لافتا إلى أن الوزارة انتهجت نهجا جديدا وهو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل الشباب المصري بأحدث وسائل التدريب لتخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل .

وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمولها جهاز تنمية المشروعات باعتبار هذه المشروعات الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مقتل 12 مدنيًا في قصف للنظام السوري على مناطق للمعارضة
» 6 مليارات دولار حصة الأمم المتحدة من معونات اليمن
» إعادة الفرز يُقرب مرشح حزب «أردوغان» من الفوز بإسطنبول
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» «المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة
» الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم
» ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح
» العثور على طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة المقطم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات