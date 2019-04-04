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الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم

عرب وعالم

الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم
الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم

خالد الشرقاوي - متابعات

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الغاز

السودان

المتظاهرين

الخرطوم

شهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، احتجاجات استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة للمشاركة في "مواكب الخبز والكرامة".

وشارك عشرات في تظاهرات بأحياء من الخرطوم، ومدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق شهود وأحزاب معارضة.

وأفاد الشهود، بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات في حي "بري"، شرقي الخرطوم، وفق وكالة "الأناضول".

وذكرت نشرة إعلامية لـ "حزب البعث السوداني"، خروج عشرات المتظاهرين في حيي "الضباط " و"أبروف" بمدينة أم درمان.

فيما أفاد "حزب المؤتمر السوداني" المعارض، بخروج متظاهرين في أحياء "بري" و"الكلاكلة" و"جبرة" و"أبو آدم" و"الشجرة" و"سوبا" و"السلمة" و"المعمورة" بالخرطوم.

ونشر الحزب صورا وفيديوهات للمتظاهرين في الأحياء الثمانية وهم يرددون شعارات تطالب بـ "إسقاط النظام".

كما نفذ طلاب جامعتي "كسلا" (شرق)، و"دنقلا" (شمال) الحكوميتين، اعتصاما عن الدراسة لدعم الحراك الجماهيري.

ونفذ عشرات المحامين بمدينة مدني (وسط)، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم ولاية الجزيرة، ورفعوا لافتات تنادي بـ "الحرية والتغيير"، وفق ذات المصدر.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق حتى نشر هذا الخبر.

وفي وقت سابق، دعا كل من "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات المعارضة، إلى المشاركة في تظاهرات الخميس، للمطالبة بتنحي البشير، فيما سمي "مواكب الخبز والكرامة".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، وشهدت أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا في آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو الدولية" في 11 فبراير الماضي، إن عددهم 51 قتيلا.


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