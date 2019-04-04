» إعادة الفرز يُقرب مرشح حزب «أردوغان» من الفوز بإسطنبول

04 أبريل 2019 - 05:46 م

كشف نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، علي إحسان ياووز، عن تصحيح 11 ألفًا و109 أصوات لصالح حزبه منذ 1 أبريل الجاري، بعد إعادة فرز 530 صندوقا في إطار الانتخابات المحلية التي جرت الأحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ياووز، اليوم الخميس، في مقر رئاسة حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، للتعليق على التطورات الخاصة بإعادة فرز الأصوات بناء على طعون تقدم بها الحزب للسلطات المعنية.

وقال ياووز إنه جرى تصحيح 11 ألفًا و109 أصوات لصالح حزب العدالة والتنمية نتيجة التحديث الذي جرى في 530 صندوقا بإسطنبول منذ 1 أبريل.

وأضاف: "اتضح أيضًا أن هناك 1641 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في مجموع 5857 صندوقا، وذلك في إطار إعادة فرز الأصوات الباطلة".

وبيّن أنه جرى كذلك تسجيل 64 صوتًا لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل.

وتابع ياووز: "تم تصحيح كل هذه الأصوات، وهناك أصوات أخرى سنعمل من أجل تصحيحها".

وشدّد على أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.



