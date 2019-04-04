تجديد حبس متهمين بقتل شاب على مقهى

قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب، بعد طعنه بسلاح أبيض بالصدر، بسبب خلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول شاب يدعى "أحمد عودة"، إلى مستشفى كفر الزيات العام، مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم، قام على أثرها المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض بالصدر أدى لوفاته فى الحال، وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهما اليوم الخميس 15 يوما على ذمة القضية.