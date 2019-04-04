  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
حفتر

قوات حفتر: سنسيطر على طرابلس في 48 ساعة

الاهلى والزمالك

السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

نجيب ساويرس

«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

المشير خليفة حفتر

«حفتر» يطلق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية

تجديد حبس متهمين بقتل شاب على مقهى

قضايا وحوادث

حبس
حبس

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس قاتل صديقه في عرس شعبي

#

تجديد حبس الأب والزوجتين المتهمين فى "مذبحة المرج"

#

تجديد حبس عامل قتل شقيقته بعد حملها سفاحًا

#

تجديد حبس الشابين المتهمين بقتل والدهما بالهرم

الغربية

كفر الزيات

مقهى

متهمين

تجديد حبس

قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب، بعد طعنه بسلاح أبيض بالصدر، بسبب خلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول شاب يدعى "أحمد عودة"، إلى مستشفى كفر الزيات العام، مصابا بجرح نافذ بالصدر ووفاته.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم، قام على أثرها المتهمين بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض بالصدر أدى لوفاته فى الحال، وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهما اليوم الخميس 15 يوما على ذمة القضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مقتل 12 مدنيًا في قصف للنظام السوري على مناطق للمعارضة
» 6 مليارات دولار حصة الأمم المتحدة من معونات اليمن
» إعادة الفرز يُقرب مرشح حزب «أردوغان» من الفوز بإسطنبول
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» «المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة
» الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم
» ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح
» العثور على طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة المقطم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات