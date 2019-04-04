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فنان مصري يكشف رد فعل «تايسون» أمام آيات القرآن

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تايسون وعمرو سعد
تايسون وعمرو سعد

خالد الشرقاوي - متابعات

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عمرو سعد: هكذا تصرف مايك تايسون حين أعطيت له سلسلة عليها "قرآن"

تحدث الممثل المصري عمرو سعد، عن رد فعل الفنان العالمي مايك تايسون، أمام آيات القرآن الكريم.

وقال سعد إنه حينما أهدى سلسلة عليها آيات من القرآن الكريم إلى مايك تايسون، أثناء توديعه في آخر يوم تصوير له بفيلم "حملة فرعون"، دمعت عينا تايسون وتأثر بشدة.

وجاءت تصريحات سعد عبر حسابه على"إنستجرام" والتي قال فيها عن تايسون: "كان شخصًا طيبًا، وأسعدني وجوده في مصر، ومعنا في الفيلم، وفي آخر يوم له في التصوير لا أعرف لماذا قررت خلع سلسلة الفيلم هذه وإهداءها له، ولما قلت له هذه مكتوب عليها قرآن كان رد فعله مدهشًا لأنه دمع وتأثر، وكان في منتهى السعادة.. وبقية الحكاية سأحكيها بعدين".

يذكر أن الملاكم العالمي مايك تايسون كان قد وصل قبل أيام إلى القاهرة بصحبة زوجته روبين جيفنز، للمشاركة في فيلم "حملة فرعون" الذي يتم تصويره حاليًا.



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