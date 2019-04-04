«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

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ساويرس

مفكر اسلامى

نعي

أحمد كمال أبوالمجد

نعى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وكتب ساويرس عبر تويتر: "الله يرحمه كان مفكر إسلامي حر ورمز إنساني محترم".

وأضاف ساويرس، ردًا على نعي الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، "لا مجال للقلق والتردد إذا كان قصدك أنه لم يكن إخوانيًا.. لأن فكره مختلف عنهم وذلك بمعرفتي به فهو من دعاني إلى لجنة الحكماء أثناء ثورة 25 يناير 2011. رحمة الله عليه وأسكنه في فسيح جناته".

ونعى الأزهر الشريف، أمس، أبو المجد الذي كان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، مشيدًا بما عرف عنه من سماحة الفكر وسعة الأفق وغزارة الإنتاج الفكري والقانوني، حيث قدم للمكتبة العربية والإسلامية العديد من المؤلفات القيمة في مجالات عدة.

وأبو المجد واحد من القامات المرموقة في مجال الفقه الدستوري، وتولى في شبابه منصب الأمين العام لمنظمة الشباب في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، كما انتدب للعمل مستشارا ثقافيا لمصر في واشنطن، وله العديد من المؤلفات في مجالات عدة منها تجديد الفكر الإسلامي.

وأعير أبو المجد لسنوات طويلة للعمل في وزارة الثقافة في الكويت، وتولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2004 وحتى عام 2012. 


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