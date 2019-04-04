مدبولي يستقبل مدير عام منظمة الـ "فاو"

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، "خوسيه دا سيلفا" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وحضر اللقاء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء أشاد دا سيلفا بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية في مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع، لا سيما من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدير عام الفاو أثنى على المبادرات التي يرعاها الرئيس السيسى فى مجال الكشف عن أعراض سوء التغذية والسِمنة لدى أطفال المدارس، وكذا الكشف عن أمراض السكر والسمنة لدى الكبار.

وأضاف دا سيلفا أن السِمنة تعد من أخطر الأمراض التي تهدد صحة الإنسان، ومن هنا تأتى أهمية هذه المبادرات التي أطلقتها مصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر ومنظمة الفاو، مؤكداً تطلع الحكومة لتعزيز هذا التعاون من أجل الاستفادة من خبرات المنظمة فى مجال الزراعة والأغذية.

وأضاف مدبولى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة متنوعة وغير مسبوقة، وقد أسهمت فى توفير السلع الغذائية وتحسين مستوى التغذية، من خلال مقررات تموينية وسلع مدعومة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية، وكذا الكشف على طلبة المدارس تعد من أهم المبادرات التى عرفتها مصر خلال العقود الماضية، ويعود الفضل فيها إلى القيادة السياسية التى تولى موضوع صحة المصريين اهتماماً فائقاً.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح لفعاليات الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، والذي يُعقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الفاو.



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