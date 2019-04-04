«الكهرباء» تُعد تقرير عن الإنجازات التى حققتها خلال 2018/ 2019

04 أبريل 2019 - 05:21 م

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أمام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أوضح فيه إنجازات الشركة التي حققتها خلال الفترة من 2018 حتى 2019، والتي تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد).



