«الكهرباء» تُعد تقرير عن الإنجازات التى حققتها خلال 2018/ 2019

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أمام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أوضح فيه إنجازات الشركة التي حققتها خلال الفترة من 2018 حتى 2019، والتي تضم بنطاق عملها محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد).
وحسب بيان، الخميس، أوضح رئيس الشركة في تقريره أنه فيما يتعلق بما تم تنفيذه وإنجازه بمحافظة الفيوم، بلغ عدد المشتركين بالمحافظة 690 ألفًا و870 مشتركًا، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره 444.3 مليون جنيه وجرى إنشاء 4 لوحات توزيع وإحلال 2 لوحة توزيع، بالإضافة لتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالي 244 كم كابلات و4 كم خطوط هوائية.
وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض لتنفيذ حوالى 106 كم كابلات وموصلات معزوله، وتم تركيب 129 محول جديد لاحلال ورفع قدرة 516 محول، كما تم تنفيذ خطة الدولة لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ 59 عملية باجمالى تكلفة 43.8 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (31) عملية فى عام 2018/2019 باجمالى تكلفة 29.7 مليون جنيه كمرحله ثانية وجارى تنفيذها.
وفيما يتعلق بمعدلات الآداء بمحافظة بنى سويف، أضاف شمعه أن عدد المشتركين بالمحافظة بلغ 737 ألف و310 مشترك، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره 258.5 مليون جنيه وذلك لإحلال لوحة توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 59 كم كابلات و35 كم خطوط هوائية.
كما تم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 62 كم كابلات وموصلات جهد منخفض ، و 73 محول جديد لاحلال ورفع قدرة عدد 292 محول .
هذا وتم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية، والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ 54 عملية باجمالى تكلفة 41.3 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج عدد (30) عملية فى عام 2018/2019 باجمالى تكلفة 30 مليون جنيه كمرحله ثانية جارى تنفيذها.
واستعرض رئيس الشركة أيضا ما تم إنشائه وتنفيذه بمحافظة المنيا والتى بلغ عدد المشتركين فيها حوالى 1.268 مليون مشترك، حيث تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره 481.6 مليون جنيه، حيث تم انشاء 5 لوحة توزيع ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 175 كم كابلات و97 كم خطوط هوائية ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 165 كم كابلات وموصلات معزوله ، و130 محول جديد لاحلال ورفع قدرة 520 محول .
كما تم تنفيذ خطة الدوله لرفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية والتى تمثل خطوره على حياة المواطنين واستبدالها بكابلات ارضية وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتحديد اولوية تنفيذ تلك العمليات،حيث تم الانتهاء من تنفيذ 47 عملية باجمالى تكلفة 44.836 مليون جنية كمرحله اولى عام 2017/2018 ، وتم ادراج 35 عملية فى عام 2018/2019.
كما استعرض رئيس الشركة ما تم تنفيذه وانشائه بمحافظة اسيوط والتى بلغ عدد المشتركين بها مليون و72 الف مشترك، حيث تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره 366.1 مليون جنيه لانشاء 6 لوحة توزيع واحلال 2 لوحة توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 277 كم كابلات و(27) كم خطوط هوائية ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 298 كم كابلات وموصلات جهد منخفض ، و(155) محول جديد لاحلال ورفع قدرة ( 620) محول .