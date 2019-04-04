» اليابان تدعم وكالة أونروا بـ 6.8 ملايين دولار

04 أبريل 2019 - 05:20 م

أعلنت سفارة اليابان في لبنان، اليوم الخميس، تقديم طوكيو مساهمة بقيمة 6.8 ملايين دولار، موجهة الى نداء الطوارئ وميزانية البرامج الخاصة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للعام 2019.

جاء ذلك، في حفل للإعلان عن المنحة في بيروت، بحضور سفيري اليابان ماتاهيرو ياماغوتشي، وفلسطين أشرف دبور، والمدير العام للأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وقال "كوردوني"، إن اليابان قدمت 267 مليون دولار بين 2011 و2017، مؤكدا "أهمية الدعم في ظل ما تعانيه أونروا من نقص حشد السيولة".

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.



