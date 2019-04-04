رئيس محكمة النقض يستقبل وفد القضاء العسكري

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استقبل المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس القضاء الأعلى، عددًا من أعضاء القضاء العسكري، خلال زيارتهم للمحكمة، ضمن البرنامج التدريبي الحالي بمركز الدراسات القضائية.

وحضر اللقاء، المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، والذي اصطحبهم في برنامج الزيارة بمكتبة النقض، والقاعة الكبرى.

والتقى الوفد، رئيس المكتب الفني للمحكمة، وطلب أعضاء الدورة التدريبية الحصول على إصدارات ومؤلفات النقض بصفة دائمة، للاستفادة من أحكام النقض، وقد تم هذا اللقاء بالتنسيق مع المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون القضائية.


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