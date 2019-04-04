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«الإفتاء» توضح فضل كفالة اليتيم

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يتيم - تعبيرية
يتيم - تعبيرية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أكدت دار الإفتاء المصرية أن «الله سبحانه وتعالى جعل الجنة جزاء العطف على اليتيم وجبر خاطره.. وفِي الحديث: «اليتيم إذا بكى اهتز له العرش.. فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي مَنْ سَكَّتَهُ بِرِضَاهُ أعطيته من الجنة حتى رِضَاهُ».

وأضافت «الإفتاء» في فيديو «موشن جرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء، الخميس، بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق، الجمعة، أن «القائم بالإنفاق على اليتيم أو المسؤول عن تربيته وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمقام الأسمى يوم القيامة بمرافقته في جنات النعيم».

وأشارت الدار إلى أن «رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن خير البيوت هو الذي يكرم فيه اليتيم.. ويحتويه رحمة وشفقة به، فقال: «خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيمٌ يُحسن إليه».



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