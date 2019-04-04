» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

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حسنية اغادير

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري "كريستيان جروس"، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير، المقرر إقامتها يوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني و محمد عبد السلام ومحمود الونش وعبد الله جمعة وبهاء مجدي والنقاز في خط الدفاع و طارق حامد ومحمد حسن و محمود عبد العزيز وأحمد زيزو و محمد عنتر  ويوسف أوباما و محمد ابراهيم وابراهيم حسن في خط الوسط و عمر السعيد وخالد بو طيب في خط الهجوم


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