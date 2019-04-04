تحريات مكثفة حول العثور على جثة بالبساتين

شقيقة قتيلة البساتين تروي تفاصيل جديدة عن الواقعةتجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في البساتين.

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من عامل، يفيد بعثوره على جثة زوجته متوفاة داخل شقتهما بشارع الجزائر في البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود آثار لكدمات أسفل عين الجثة، وعدم وجود لآثار عنف على مداخل ومخارج الشقة، تم نقلها إلى المشرحة.

وبسؤال الزوج، قال إن زوجته كانت تتناول عقارات مهدئة في الفترة الأخيرة لمرورها بأزمة صحية.

وتحفظ رجال المباحث على الزوج للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر رقم 3626 إدارى البساتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.