  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:32 م
بحث متقدم
وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

سامح عاشور

«المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة

مدينة القدس

«علماء المسلمين» يدعو للنفير العام غدًا نصرةً لفلسطين

كامل الوزير

"الوزير": تحسين الخدمة بالسكك الحديدية بأسعار مقبولة

الرئيس السيسي

السيسى يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم

اثار - أرشيفية

مصر تستعيد 8 قطع أثرية من ألمانيا

غلاف مجلة "حريتي"

«الوطنية للصحافة»: رئيس تحرير «حريتي» حض على العنصرية

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

الأرصاد

معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة غدا

جاكلين بيطار والبطل جو جمّال

63 عامًا بدون زواج.. رحيل خطيبة مفجّر البارجة الفرنسية

تحريات مكثفة حول العثور على جثة بالبساتين

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حبس سائق اغتصب تلميذًا بأكتوبر

#

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب بالسلام

#

الاستعانة بكاميرات المراقبة للكشف عن ملقى رضيع بالقمامة

#

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

ربة منزل

البساتين

تحريات

مباحث

اخبار الحوادث

شقيقة قتيلة البساتين تروي تفاصيل جديدة عن الواقعةتجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في البساتين.

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من عامل، يفيد بعثوره على جثة زوجته متوفاة داخل شقتهما بشارع الجزائر في البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود آثار لكدمات أسفل عين الجثة، وعدم وجود لآثار عنف على مداخل ومخارج الشقة، تم نقلها إلى المشرحة.

وبسؤال الزوج، قال إن زوجته كانت تتناول عقارات مهدئة في الفترة الأخيرة لمرورها بأزمة صحية.

وتحفظ رجال المباحث على الزوج للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر رقم 3626 إدارى البساتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» اليابان تدعم وكالة أونروا بـ 6.8 ملايين دولار
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير
» "الأعلى للإعلام" يحقق في إعلانات مراهنات القسم الثاني
» بالأرقام.. إحباط أكبر صفقة لتهريب المخدرات في البحر الأحمر
» «المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد
» الأردن يستدعي القائم بأعمال النظام السوري
» البورصة تربح 800 مليون جنيه
» رأيت السحاب في المنام
» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو
» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات