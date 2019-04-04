بيان من رباعي المقاطعة العربي

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وكالات

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أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانًا مشتركًا بشأن أعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في الدوحة بقطر خلال الفترة من ( 6 – 10 ) أبريل 2019.

وقالت الدول الأربع فى البيان الذى صدر، مساء اليوم الخميس، "قدمت دولنا بيان مشترك للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 139 المنعقدة في جنيف، المتضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 – 10 أبريل 2019، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة".

وأضاف البيان: "دولة قطر لم تُبْد اَي تجاوب مع المطالَب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة، لذلك فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها".



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