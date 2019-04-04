«كامل الوزير»: زيادة عدد التذاكر 20% للركوب «واقفًا»

04 أبريل 2019 - 05:05 م

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم زيادة عدد الشبابيك ووضع أكشاك في كافة المحطات للتسهيل على الركاب في قطع التذاكر لمنع تعرض الراكب إلى الغرامة، لافتا إلى أنها ستكون محددة لمنع التكدس داخل عربات القطارات.

وأضاف الوزير، أنه أعطى تعليمات لمسؤولي السكك الحديدية بزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الجديدة التي تعاقدت عليها الوزارة والمقدرة أعدادها بـ1300 عربة جديدة، بحسب بيان لوزارة النقل حول جولة الوزير التفقدية لمحطة أسوان.

وأكد الوزير أنه سيتم زيادة عدد القطارات والعربات وإتاحة عدد أكبر من التذاكر، وسيتم كتابة كلمة (واقفًا) على تذاكر نسبة الـ20%، التي وجه بزيادتها لاستيعاب كثافة الركاب بالقطارات.

كانت هيئة السكك الحديدية، بدأت أول أبريل تطبيق غرامة ركوب القطار دون تذاكر، وشكا ركاب من زحام شبابيك قطع التذاكر داخل محطات القطارات.

الغرامات جاءت كالتالي: (10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة - 20 جنيهًا للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي - 30 جنيهًا للقطارات المكيفة VIP - 5 جنيهات للقطارات خط أبوقير وخط 23 يوليو)، وفقًا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل.