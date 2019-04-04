» «المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد

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قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي قدرها 40 ألف جنيه لما بدر من الجمهور والفريقين من مظهر غير رياضي بعد انتهاء مباراتهما، وايقاف الهاني سليمان وخالد قمر لاعبي الاتحاد وعلي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي مباراة لحصولهم على الإنذار الثالث.

كما قررت اللجنة إيقاف مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي مباراة وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام إنبي، وايقاف محمد طعيمة إداري الفريق 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وايقاف مجدي الشنبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة الفريق.


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