» "الأعلى للإعلام" يحقق في إعلانات مراهنات القسم الثاني

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مكرم محمد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، تشكيل لجنة للتحقيق في إعلانات المراهنات التي تجرى منذ فترة في دوري القسم الثاني لكرة القدم، وتظهر في برنامج "ستاد الحدث" الذي يبث على قناة الحدث اليوم.

وشدد المجلس في قراره، على أنّ تنظر لجنة التحقيق في التقرير الصادر عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن المخالفة، والذي أوصى بوقف الترويج لشركة المراهنات في البرامج التليفزيونية، واستدعاء رئيس قناة الحدث ومقدم برنامج "ستاد الحدث" للتحقيق.

وتضم اللجنة في تشكيلها، صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل ماهر عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس، على أنّ تنتهي اللجنة من أعمالها الثلاثاء المقبل، وتعرض تقريرها على هيئة المكتب الأربعاء المقبل.



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