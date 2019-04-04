» بالأرقام.. إحباط أكبر صفقة لتهريب المخدرات في البحر الأحمر

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وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى الضربات الأمنية الكبيرة ضد مهربي المواد المخدرة، بالاشتراك مع القوات البحرية، حيث ضبطت عناصر تشكيل عصابي أثناء محاولتهم جلب المواد المخدرة لداخل البلاد مخزنة داخل سفينة في البحر الأحمر.

وأسفرت المداهمة التي قامت بها قوات الشرطة البحرية عن ضبط ما يلي:

- المتهمون: 9 متهمين (مصريان هاربان- 7 أجانب)

- الهيروين المضبوط: طنان و147 كيلو جرامًا

- الآيس المضبوط: 99 كيلو جرامًا

- القيمة المالية للمخدرات المضبوطة: ملياران و50 مليون جنيه

- المبالغ المضبوطة في سفينة التهريب: 305 آلاف ريال إيراني و3375 روبية باكستاني و171 دولار أمريكي

- عدد هواتف محمولة: 4 هواتف



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